Маркевич – про перехід Ракицького в Зеніт: З будь-якого боку – це помилка

Голова комітетів національних збірних ФФУ Мирон Маркевич прокоментував перехід захисника донецького Шахтаря Ярослава Ракицького у пітерський Зеніт.

"Ракицькому треба було догравати у Шахтарі. В 29 років немає жодного сенсу кудись йти. З його боку це помилка, з будь-якого боку – це помилка. Тим більше перейти в Зеніт. Я впевнений, що йому треба було догравати в донецькому клубі і не шукати собі якихось інших варіантів.

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У Шахтаря в захисті зараз дуже серйозні проблеми, дуже нестабільна лінія оборони. Можливо когось ще і придбають. Дай Бог, щоб Бондаренко заграв, але це лише час покаже. Можливо Бондаренко замінить Ракицького, можливо ще хтось", – зазначив Маркевич у коментарі "Фактам" ICTV.

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