Маркес повернеться в Барселону – Лапорта особисто запросив легендарного мексиканця
21:56 - Читать на русском
Екс-захисник Барселони Рафа Маркес зберіг хороші відносини з нинішнім президентом каталонців.
Президент Барселони Жоан Лапорта знайшов місце для Рафи Маркеса у структурі каталонського клубу. Це підтвердив сам 42-річний мексиканець, повідомляє Sport.ES.
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Колишній захисник "блаугранас" повернеться в Барсу у статусі тренера однієї з юніорських команд. Офіційно Маркеса презентують перед початком наступного сезону.
Нагадаємо, Рафа Маркес виступав за Барселону у 2003-2010 роках, після чого перебрався у МЛС.
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