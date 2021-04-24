Президент Барселони Жоан Лапорта знайшов місце для Рафи Маркеса у структурі каталонського клубу. Це підтвердив сам 42-річний мексиканець, повідомляє Sport.ES.

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Колишній захисник "блаугранас" повернеться в Барсу у статусі тренера однієї з юніорських команд. Офіційно Маркеса презентують перед початком наступного сезону.

Нагадаємо, Рафа Маркес виступав за Барселону у 2003-2010 роках, після чого перебрався у МЛС.

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