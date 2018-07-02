Маркес: Неймар перебільшує – падає і влаштовує цирк

Хавбек збірної Мексики Рафа Маркес прокоментував епізод з падінням Неймара.

На думку Маркеса, Неймар хороший гравець, але любить влаштовувати цирк, повідомляє Р-Спорт.

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"Неймар гравець своєрідний, він прекрасний футболіст.

Але при цьому іноді перебільшує – падає і влаштовує цирк. Всі ми це знаємо", – сказав Маркес.

Нагадаємо, Бразилія обіграла Мексику в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 з рахунком 2:0. Дивіться відео голів та огляд матчу.

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