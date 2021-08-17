"Я хотів би попросити вибачення перед всіма тренерами, нашим президентом, нашим керівництвом, і нашими вболівальниками Галатасарая, яких я дуже ціную. Особливо я перепрошую Фатіха Теріма, який довіряє мені, розвиває і підтримує мене.

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Я зможу зрозуміти, якщо ви відвернетесь від мене. Поважаю усі рішення та санкції, які будуть ухвалені через цей інцидент. Але у мене є прохання – розплачуватися за свою поведінку повинен я. Не моя дружина і не мої діти. Будь ласка, не завдавайте їм більше болю. Вони цього не заслуговують", – сказав гравець у відеозвернені.

Нагадаємо, під час гри на очах тисяч фанатів Маркао підбіг до свого партнера по команді Керема Актюркоглу та кулаком кілька разів вдарив його по обличчю. Рефері одразу вилучив неадекватного футболіста. Попри інцидент, матч завершився перемогою Галатасарая (2:0).

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