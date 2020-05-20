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Маріуш Лєвандовскі розповів, як Ахметов вплинув на перемогу Шахтаря у Кубку УЄФА

20 травня 23:55 227 Читать на русском
Маріуш Лєвандовскі розповів, як Ахметов вплинув на перемогу Шахтаря у Кубку УЄФА
Маріуш Лєвандовскі та Тарас Степаненко / Фото ФК Шахтар

Колишній півзахисник Шахтаря Маріуш Лєвандовскі відзначив вагому роль президента донецького клубу у тріумфі "гірників".

"Ми відчували, що сильніші будь-якого суперника у кожному матчі. У нас був хороший тренер Мірча Луческу, який проводив багато теоретичних, індивідуальних і групових занять з футболістами. Перед матчем він сказав нам: "Тих, хто програв у фіналі – ніхто не пам'ятає". Була дуже коротка розмова, який пішов на користь нашій команді.

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По ходу сезону всі думали, що Луческу піде, але президент залишив його, показавши, що вірить не тільки в Мірчу, а й в команду. Після заяви Ріната Ахметова про те, що тренер залишається, футболісти відчули потужний імпульс, який допоміг досягти неймовірних результатів", – розповів Лєвандовскі для програми Залишайся з футболом.

Нагадаємо, у сезоні 2008/09 Шахтар підкорив своє найвище досягення – переміг Вердер (2:1) у фіналі Кубка УЄФА.

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Маріуш Лєвандовскі Маріуш Лєвандовскі Шахтар Шахтар Ліга Європи Рінат Ахметов Мірча Луческу Мірча Луческу
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