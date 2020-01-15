Маріуполь орендував Сагуткіна – захисник достроково повернувся з Росії

Чемпіон України продовжує наводити лад у своїх рядах, відправляючи в оренду гравців, на яких не розраховує в основній команді.

Захисник донецького Шахтаря Данило Сагуткін перейшов у Маріуполь на правах оренди, повідомляє офіційний сайт азовського клубу. Угода розрахована до кінця 2020 року.

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Нагадаємо, 23-річний Сагуткін – вихованець кримського футболу. Свою професіональну кар’єру він розпочав у Шахтарі в 2014 році. Гравець виступав за дублюючі склади "гірників" або грав в оренді. Зокрема, у сезоні 2018/19 він виступав за київський Арсенал. На початку липня 2019 року захисник перешов у Єнісей – його контракт був розрахований до 30 червня 2020 року. Однак гравець достроково повернувся з російського клубу, аби набратися досвіду в українській першості.

Серед досягнень Сагуткіна участь у фіналі Юнацької ліги УЄФА сезону 2014/15 та чемпіонство у молодіжній першості України сезону-2017/2018.

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