Маріуполь зіграв внічию з марокканським Рабатом у спарингу

Маріуполь у контрольному матчі розписав мирову з представником чемпіонату Марокко Рабатом.

Маріуполь у заключному спарингу на зборах в Картепі зустрівся з марокканським Рабатом.

Підопічні Олександра Бабича пропустили вже в першому таймі від Саадане. Відігратись змогли на 78-й хвилині завдяки пострілу Владислава Вакули.

Вже в неділю команда вирушає додому.

Склад Маріуполя: Худжамов, Полегенько, Яворський (Савін, 76), Биков, Демірі (Гравець на перегляді 46), Кірюханцев, Ігнатенко, Мишнєв (Авагімян, 85), Тищенко, Фомін, Бугай (Вакула, 62)

Товариські матчі

Маріуполь – Рабат – 1:1

Голи: Вакула, 78 – Саадане, 39