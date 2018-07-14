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Маріуполь зіграв внічию з марокканським Рабатом у спарингу

21:28 7 Читать на русском
Маріуполь зіграв внічию з марокканським Рабатом у спарингу
Тренування Маріуполя в Картепі / ФК Маріуполь

Маріуполь у контрольному матчі розписав мирову з представником чемпіонату Марокко Рабатом.

Маріуполь у заключному спарингу на зборах в Картепі зустрівся з марокканським Рабатом.

Підопічні Олександра Бабича пропустили вже в першому таймі від Саадане. Відігратись змогли на 78-й хвилині завдяки пострілу Владислава Вакули.

Вже в неділю команда вирушає додому.

Склад Маріуполя: Худжамов, Полегенько, Яворський (Савін, 76), Биков, Демірі (Гравець на перегляді 46), Кірюханцев, Ігнатенко, Мишнєв (Авагімян, 85), Тищенко, Фомін, Бугай (Вакула, 62)

Товариські матчі

Маріуполь – Рабат – 1:1

Голи: Вакула, 78 – Саадане, 39

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