Товариські матчі

Маріуполь – Слован – 1:3

Голи: Очеретько, 43 – Рондіч, 3, 33, Мікула, 30

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Першим суперником Маріуполя на зимових зборах стала колишня команда Тараса Качараби – Слован Ліберец. Вже перша атака чехів призвела до гола: боснійський форвард Імад Рондіч з лінії воротарського майданчика вдало замкнув простріл одноклубника. Згодом Бондаренко міг зрівнювати рахунок – спочатку на його постріл у дальній кут воріт вчасно зреагував голкіпер, а згодом Артема брутально збили, але арбітр не призначив пенальті. За мить у подібній ситуації опинився Данило Сікан – свисток судді теж промовчав.

Слован з часом перехопив ініціативу і провів три справді небезпечні атаки. І якщо у двох із них вище всяких похвал зіграв Євген Гальчук, то після дальнього пострілу Яна Мікули голкіпер Маріуполя був безсилий. За три хвилини дубль оформив Рондіч – сфера після рикошету від нашого захисника залетіла у сітку. Наприкінці першої сорокап'ятихвилинки азовцям вдалось забити гол у роздягальню – Олег Очеретько увірвався у штрафний майданчик Слована і прошив голкіпера суперника.

Після відпочинку Маріуполь мав кілька напівмоментів: Сергію Горбунову не вистачило швидкості, аби вийти сам на сам з воротарем, а постріли Ярослава Доброхотова, Назарія Муравського та Андрія Кулакова не досягли цілі, просвистівши над поперечиною. Як наслідок, перша поразка команди Остапа Маркевича на зимових зборах.

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