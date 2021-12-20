"Ми виходимо з відпустки 17 січня. Після тижня перебування в Маріуполі, занять та тестів вирушимо у Туреччину. Там майже місяць готуватимемося до першої гри з Чорноморцем. Відразу звідти полетимо до Одеси.

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Ми очікуємо на підсилення. Я думаю, що нам слід суттєво підсилитись, щоб виправити ситуацію та бути конкурентоспроможними. Молоді хлопці, які вже є, могли б набратися досвіду у більш досвідчених виконавців.

Позиції на підсилення? Думаю, що це буде вся центральна ланка, захист та півзахист. Звичайно, якщо будуть хороші футболісти на інші позиції, які матимуть бажання грати за Маріуполь, ми не будемо проти. Думаю, це будуть і українці, і легіонери", – цитує Маркевича офіційний сайт клубу.

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