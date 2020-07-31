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Маріуполь визначив план підготовки до сезону 2020/21

12:50 - Читать на русском
Маріуполь визначив план підготовки до сезону 2020/21
Тренування приазовців / ФК Маріуполь

Керівництво Маріуполя визначилося із датою повернення до тренувань першої команди приазовців.

Маріуполь розпочне підготовку до нового сезону 3 серпня, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Після програного фіналу плей-офф за місце в єврокубках гравці першої команди приазовців отримали кілька днів відпочинку. Проте, вже в найближчий понеділок Маріуполь збереться на своїй навчально-тренувальній базі. Тоді ж боси клубу презентують новий тренерський штаб команди.

Нагадаємо, що раніше Маріуполь офіційно оголосив про відставку Бабича з посади керманича. Крім того, приазовці попрощались з кількома досвідченими виконавцями.

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Теги
Маріуполь Маріуполь Міжсезонні збори
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