Маріуполь вийшов з відпустки – учасник Ліги Європи оприлюднив плани на міжсезоння

Маріуполь розпочав підготовку до сезону 2019/20. Команда поїде на збори до Туреччини, де проведе кілька контрольних матчів.

Гравці та тренерський штаб Маріуполя зібрались на клубній базі. Олександр Бабич, який нещодавно продовжив контракт з клубом, провів загальнокомандні збори та розповів про плани підготовки до нового сезону. Після цього було проведене перше тренування.

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У найближчі два дні гравці Маріуполя пройдуть медогляд, а 27 червня вирушать на збори в Туреччину. Готуватися до сезону маріупольці будуть в готельному комплексі The Green Park, який розташований в Картепе (провінція Коджаелі). Цей район вважається гірськолижним центром Туреччини. Картепе вже добре відомий азовцям – саме тут маріупольці проводили збір влітку минулого року.

У Туреччині маріупольці пробудуть два тижні та проведуть 6 контрольних поєдинків. Календар спарингів та суперники ще уточнюються, інформує офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, команда Олександра Бабича посіла 4 місце в УПЛ та зіграє у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи 2019/20.

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