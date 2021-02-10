ДТП, у яку потрапив Владислав Вакула у Маріуполі, стала фатальною для його кар'єри в приазовському клубі.

Як відомо, 21-річний Вакула влаштував ДТП, перебуваючи в нетверезому стані. Офіційно подію не підтвердили ні Шахтар, якому належить гравець, ні Маріуполь. Приазовці взагалі заявили, що хавбек не є їхнім футболістом.

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Як з'ясувалося, Вакула дійсно був за крок від підписання контракту з Маріуполем. Якраз того дня півзахисник мав пройти медогляд і оформити перехід, але сталася та сама аварія. Після цього в Маріуполі більше не розраховують на футболіста і не знають, де він перебуває, інформує Meta-ratings.

Нагадаємо, під час зимового трансферного вікна Вакула встиг перейти в Десну на правах оренди. Однак згодом чернігівці відмовилися від футболіста через нібито порушення режиму. Після цього Владислав вирушив у Маріуполь, за який уже свого часу виступав, але, як виявилося, до підписання контракту справа так і не дійшла.

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