Азовці на своєму офіційному сайті повідомили про трансфер 24-річного центрбека у латвійську Вальмієру. Жодні подробиці угоди не уточнюються.

Маріуполь орендував захисника Шахтаря

Дава приєднався до Маріуполя у лютому 2018 року. З тих пір гравець збірної Камеруну провів 38 матчів в українській Прем'єр-лізі (21 в минулому чемпіонаті), 5 ігор в Кубку України і 4 поєдинки в Лізі Європи. Результативними діями не відзначався.

Додамо, що Вальмієра посіла четверту сходинку минулого розіграшу чемпіонату Латвії і здобула місце у кваліфікації Ліги Європи. Щоправда, нова команда Дава вже вилетіла від Леха.

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