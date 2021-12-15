Маріуполь ухвалив рішення щодо майбутнього Маркевича
Аутсайдер УПЛ вирішив не змінювати головного тренера після невдалої першої частини сезону.
Остап Маркевич продовжить тренувати приазовську команду. Керівництво клубу перед відпусткою запевнило, що повністю довіряє 43-річному наставнику. Відповідну інформацію озвучили на останній зустрічі з тренерським штабом, стверджує Meta Ratings.
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Відповідно, саме чинний головний тренер Маріуполя повезе команду на перший збір до Туреччини, який стартує 25 січня. Також команда отримає кадрове підсилення, а головним завданням стане збереження прописки в УПЛ на наступний сезон.
Нагадаємо, на зимову паузу Маріуполь пішов останнім, маючи в активі лише 8 очок у 18-ти матчах.
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