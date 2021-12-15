Аутсайдер УПЛ вирішив не змінювати головного тренера після невдалої першої частини сезону.

Остап Маркевич продовжить тренувати приазовську команду. Керівництво клубу перед відпусткою запевнило, що повністю довіряє 43-річному наставнику. Відповідну інформацію озвучили на останній зустрічі з тренерським штабом, стверджує Meta Ratings.

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Відповідно, саме чинний головний тренер Маріуполя повезе команду на перший збір до Туреччини, який стартує 25 січня. Також команда отримає кадрове підсилення, а головним завданням стане збереження прописки в УПЛ на наступний сезон.

Нагадаємо, на зимову паузу Маріуполь пішов останнім, маючи в активі лише 8 очок у 18-ти матчах.

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