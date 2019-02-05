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Маріуполь у спарингу розгромив болгарську Арду

14:01 133 Читать на русском
Маріуполь у спарингу розгромив болгарську Арду
Тренування Маріуполя / Сайт клубу

Маріуполь провів товариський матч проти болгарської Арди на зборах у Туреччині.

Зимові збори, товариський матч

Маріуполь – Арда – 3:0

Голи: Чурко, 13, Дава, 28, Вакула, 85

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Маріуполь провів черговий матч на зимових зборах, суперником приазовців виступила болгарська Арда. Підопічні Бабича з самого початку гри захопили ініціативу, що вилилось у забитий гол на 13-й хвилині, а ще через 15 хвилин рахунок став 2:0.

У другому таймі Вакула декласував суперника, забивши третій м’яч Маріуполя, у підсумку перемога української команди з рахунком 3:0.

Теги
Маріуполь Маріуполь Товариські матчі Зимові збори
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