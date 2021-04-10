Шахтар майже весь перший тайм провів у атаках, проте забив аж на 33 хвилині: Мораєс отримав м'яч у штрафному та потужно пробив у дальню дев'ятку. Вже за 3 хвилини Соломон подвоїв перевагу, класно закрутивши у дальній кут. По перерві Тете міг зробити розгромним, але Чоботенко заблокував удар фактично по порожнім воротах. Втім, Шахтар таки забив втретє: Додо заробив суперечливий пенальті, який реалізував Мораєс.

Шахтар розгромив ослаблений Маріуполь – Мораєс знову оформив дубль, арбітр вигадав пенальті

Таким чином, Шахтар набрав 45 очок та наблизився до Динамо, яке сьогодні зіграє з СК Дніпро-1, Маріуполь з 21 пунктом залишився дев'ятим.