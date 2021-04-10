Маріуполь – Шахтар – 0:3 – відео голів і огляд матчу
Шахтар розгромив Маріуполь на НСК Олімпійський у матчі 21 туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Маріуполь – Шахтар.
Шахтар майже весь перший тайм провів у атаках, проте забив аж на 33 хвилині: Мораєс отримав м'яч у штрафному та потужно пробив у дальню дев'ятку. Вже за 3 хвилини Соломон подвоїв перевагу, класно закрутивши у дальній кут. По перерві Тете міг зробити розгромним, але Чоботенко заблокував удар фактично по порожнім воротах. Втім, Шахтар таки забив втретє: Додо заробив суперечливий пенальті, який реалізував Мораєс.
Шахтар розгромив ослаблений Маріуполь – Мораєс знову оформив дубль, арбітр вигадав пенальті
Таким чином, Шахтар набрав 45 очок та наблизився до Динамо, яке сьогодні зіграє з СК Дніпро-1, Маріуполь з 21 пунктом залишився дев'ятим.