Маріуполь – Шахтар: анонс матчу УПЛ

Маріуполь в рамках 16-го туру УПЛ приймає Шахтар. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Маріуполь восени провів непоганий відрізок у п'ять матчів у всіх турнірах, коли вдалося здобути чотири перемоги (Колос, СК Дніпро-1, Рух та Олімпік) та розписати нічию з Ворсклою. Втім, після цього азовці закрили успішну серію, розпочавши провальну: в останніх трьох турах УПЛ підопічні Олександра Бабича зазнали двох поразок та втратили звитягу в домашньому поєдинку з Карпатами – так, програші були отримані від лідерів, але загальна тенденція показова. Нинішній Маріуполь є посереднім колективом, який не тривожить топів, з перемінним успіхом набираючи очки у матчах проти рівних собі.

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Шахтарю вся ця боротьба на низах нецікава. У "гірників" 13 очок відриву від Динамо та впевнена нічия з Манчестер Сіті в Англії, тож зараз думки Луїша Каштру зосереджені на "прогоні" молоді в УПЛ і тактичній підготовці до вирішального поєдинку в Лізі чемпіонів проти Аталанти. Зустріч з Маріуполем – прекрасна можливість для виконання обох завдань, хоча відвертого закидування капелюхами з боку донеччан очікувати не варто. Львів у минулому турі покарав за це годиною гри з нічийним рахунком, тож сьогодні футболісти Шахтаря повинні взятися за суперника по-дорослому. Це, все ж таки, дербі.

Статистика протистояння Маріуполя з Шахтарем

Всього: 48 матчів, 0 перемог Маріуполя, 3 нічиї, 45 перемог Шахтаря, різниця м’ячів 29-130.

У Прем’єр-лізі: 43 матча (+0, =3, -40, 26-114)

Кадрова ситуація

Травмовані: Марлос, Дентіньйо (Шахтар)

Дискваліфіковані: Биков – Патрік, Мораєс

Не зможуть зіграти з інших причин: Корнієнко, Кирюханцев, Чех, Танковський, Топалов, Вакула, Чурко, Кащук, Кутаков – Додо, Кривцов, Коваленко (відсутні в заявці)

Найкращі бомбардири протистояння

Маріуполь: Сергій Грибанов – 2, Степан Молокуцько – 2, Володимир Поліщук, Руслан Фомін – 2, Ігор Тищенко – 2.

Шахтар: Луіс Адріано – 8, Олексій Бєлік – 6, Андрій Воробей – 6, Геннадій Зубов – 6, Марлос – 6, Брандао – 5, Матузалем – 5, Даріо Срна – 5.

Найбільша перемога Шахтаря

13.10.2005. 11-й тур чемпіонату України-2005/2006

Шахтар – Маріуполь – 6:0



Найрезультативніший матч – 8 голів

05.04.2015. 18-й тур чемпіонату України-2014/2015

Маріуполь – Шахтар – 2:6

Орієнтовні склади на матч Маріуполь – Шахтар

Маріуполь: Худжамов – Чоботенко, Яворський, Дава – Полегенько, Тищенко, Федорчук, Горбунов – Мишньов – Фомін, Путря

Шахтар: Шевченко – Болбат, Хочолава, Бондар, Сіпріано – Степаненко, Антоніо – Тете, Тайсон, Коноплянка – Борячук

"Родзинки" матчу:

– Шахтар може забити 1800-й гол в Чемпіонатах (ще 2 м’ячі).

– "Гірники" перемагають азовський клуб з 19 жовтня 2013 року впродовж 13-ти матчів поспіль.

– Шахтар забиває голи Маріуполю у всіх матчах в УПЛ.

– "Гірники" в гостях не пропускають голів в УПЛ впродовж 501 хвилини.

Прогноз "Футбол 24" – 0:4

Три з чотирьох останніх матчів між Шахтарем і Маріуполем завершились розгромом останнього – і сьогодні не помітно ніяких передумов щодо появи іншого результату. Нинішні азовці легко роздають очки навіть рівним собі, тож у поєдинку проти "гірників", та ще й ослабленим складом, їм точно нічого не світить. На жаль.

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