Шахтар впевнено розгромив Маріуполь

Донецький Шахтар у матчі 18 туру УПЛ здобув перемогу над Маріуполем. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

УПЛ, 18-й тур

Маріуполь – Шахтар – 0:3

Голи: Степаненко, 62, Мораєс, 64, Марлос, 70

У матчі 18 туру української Прем'єр-ліги Маріуполь приймав донецький Шахтар.

У першому таймі "гірники" контролювали хід гри, але азовці зуміли зберегти ворота недоторканними.

Втім, у другій половині гри підопічні Бабича "посипалися". Спочатку Степаненко шикарним ударом через себе відкрив рахунок. Сталося це на 62-ій хвилині.

Вже на 64-ій хвилині Жуніор Мораєс вбив інтригу у протистоянні. Ще через декілька хвилин Мораєс асистував Марлосу, який довів рахунок до розгромного. На 85-ій хвилині забив Тотовицький, але арбітр скасував гол через офсайд.

Шахтар знову перемагає Маріуполь та збільшує перевагу над Динамо, в якого попереду гра проти Карпат у Львові, на 9 пунктів.

Маріуполь знову показав, що у матчі проти Шахтаря його вистачає лише на тайм та залишився на 6 місці, проте Десна відстає від азовців лише на очко та має гру у запасі.