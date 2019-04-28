Маріуполь – Шахтар: анонс матчу УПЛ

Маріуполь приймає Шахтар в рамках 26-го туру УПЛ. Анонс та прогноз на матч на Футбол 24.

Маріуполь – Шахтар

28 квітня, 14:00, Маріуполь, стадіон імені В. Бойка

Головний арбітр: Євген Арановський (Київ)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Турнірна ситуація двох клубів-братів виглядає дуже непогано. Маріуполь має перевагу в три очки наді Львовом та знаходиться всього у двох залікових балах від Зорі. "Містяни" у поточному турі навряд чи наздоженуть азовців, адже у них матч проти Динамо – та й нинішні "мужики" після поєдинку з Олександрією та наступних не повинні втекти далеко. У Шахтаря ж після нульової нічиї у Класичному залишився 7-очковий відрив від другого місця, що робить завоювання чемпіонства питанням кількох турів.

Дава вірить у позитивний результат гри з Шахтарем

Маріуполь часто звинувачують у не зовсім спортивному відношенні до дербі проти "гірників", але у поточному чемпіонаті один з найскладніших матчів сезону донеччани провели саме проти азовців. Як мінімум, так було у Харкові восени, але й розгром 0:3 у грудні був оформлений аж після 60-ї хвилини – до цього ж підопічні Бабича тримали нулі. Приблизно так команди проводять і весь сезон: Шахтар дає проти себе грати, але в певний момент вмикає турбо-режим і легко забирає перемогу, а Маріуполь упирається в кожній зустрічі й дожимає суперника на морально-вольових – або ж транжирить моменти, як з Динамо. З грандами у цьому сезоні в "азовців" взагалі нічого не вийшло – всі матчі вони програли всуху.

"Родзинки" матчу

– Шахтар забиває голи маріупольцям у всіх 45-ти (!) особистих іграх.

– "Гірники" перемагають азовський клуб з 19 жовтня 2013 року впродовж 10-ти матчів поспіль.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: Тайсон – Биков, Борячук, Зубков

Травмовані: Федорчук – Пятов, Степаненко, Марлос, Майкон, Тотовицький

Відсутні з інших причин: Чоботенко, Кірюханцев, Піхальонок, Ігнатенко, Чурко, Борячук (умови оренди)

Орієнтовні склади на матч Маріуполь – Шахтар

Маріуполь: Худжамов – Полегенько, Яворський, Дава, Демірі – Коробенко, Горбунов – Вакула, Мишньов, Тищенко – Бугай

Шахтар: Шевченко – Бутко, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Алан Патрік, Малишев – Нем, Коваленко, Соломон – Мораєс

Прогноз Футбол 24 – 0:2

Фаворит цієї пари очевидний, адже Маріуполь не може розраховувати на більшу половину своєї основи. У Шахтаря також феєричні кадрові втрати, тож у Маріуполя буде можливість показати зуби – втім головна інтрига цього поєдинку полягає в тому, коли "гірники" заб'ють перший гол.