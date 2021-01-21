Азовський клуб здобув першу перемогу на зимових зборах, розбивши одного з аутсайдерів чемпіонату Казахстану

Товариські матчі.

Маріуполь – Кизил-Жар – 4:0

Голи: Мишньов, 23, 41, Стасюк, 39, Кулаков, 89

Маріуполь із самого початку зустрічі захопив контроль над поєдинком та вийшов вперед на 23 хвилині, коли Мишньов замкнув простріл Бондаренка з правого флангу.

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До перерви азовці забили ще двічі: Стасюк вдало зіграв на добиванні, а Мишньов оформив дубль, скориставшись помилкою голкіпера на виході. Крапку в матчі поставив Кулаков, який завершив непогану комбінацію за участі Муравського та Очеретька.

Наступний матч Маріуполь проведе аж через тиждень – суперником команди Маркевича стане сербський Пролетер. Додамо, що Кизил-Жар посідає 9 місце в чемпіонаті Казахстану – останній Ертіс знявся зі змагань.

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