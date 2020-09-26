Маріуполь ризикує надовго втратити Кащука – чемпіон світу зазнав травми і не зміг стримати сліз
19:28 - Читать на русском
Матч 4 туру УПЛ проти Ворскли (0:0) склався вкрай невдало для хавбека Маріуполя Олексія Кащука.
90+5’ Микита Петерман
Чемпіон світу U-20 зазнав пошкодження і був змушений покинути поле на 69 хвилині поєдинку.
Маріуполь підсилився півзахисником Шахтаря
Пізніше Кащук з'явився на лаві запасних Маріуполя. Праве плече зірки азовців перев'язали, а сам він не зміг стримати сліз. Наразі немає жодної інформації про серйозність травми 20-річного півзахисника.
Нагадаємо, що Кащук належить Шахтарю, а в Маріуполі другий сезон поспіль виступає на правах оренди. Олексій провів 4 матчі в нинішній кампанії, відзначився одним асистом.
Ворскла не змогла переграти Маріуполь і втратила лідерство в УПЛ
Кадр з трансляції "Футбол 2":
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