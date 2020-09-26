Матч 4 туру УПЛ проти Ворскли (0:0) склався вкрай невдало для хавбека Маріуполя Олексія Кащука.

Чемпіон світу U-20 зазнав пошкодження і був змушений покинути поле на 69 хвилині поєдинку.

Маріуполь підсилився півзахисником Шахтаря

Пізніше Кащук з'явився на лаві запасних Маріуполя. Праве плече зірки азовців перев'язали, а сам він не зміг стримати сліз. Наразі немає жодної інформації про серйозність травми 20-річного півзахисника.

Нагадаємо, що Кащук належить Шахтарю, а в Маріуполі другий сезон поспіль виступає на правах оренди. Олексій провів 4 матчі в нинішній кампанії, відзначився одним асистом.

Ворскла не змогла переграти Маріуполь і втратила лідерство в УПЛ

Кадр з трансляції "Футбол 2":