Команда Остапа Маркевича вирушила в автобусне турне Україною, інформує офіційний сайт азовського клубу.

Маріуполь підсилився півзахисником Шахтаря

У четвер делегація Маріуполя взяла шлях на Полтаву, де 26 вересня зіграє матч 4 туру УПЛ проти Ворскли. Далі на азовців чекає виїзд в селище Миколаївка Сумської області і зустріч 1/16 Кубка України з місцевою Вікторією (30 вересня). Фінальний етап – гра з Колосом у Ковалівці, яка запланована на 4 жовтня. Лише після цього Маріуполь повернеться додому, здолавши близько 2500 кілометрів за 12 днів.

Нагадаємо, азовці змушені проводити всі матчі першого кола УПЛ на виїзді через реконструкцію на стадіоні імені Володимира Бойка.

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