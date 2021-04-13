Матчі проти Олімпіка (18 квітня) і Руха (23 квітня) відбудуться на харківському ОСК Металіст, повідомляє офіційний сайт азовців.

"Поки відбуватимуться такі матчі, ніхто не платитиме великі гроші": Циганик – про "циркові вистави" Шахтаря і Маріуполя

Стадіон Маріуполя перебував на реконструкції, тому команда повністю провела перше коло в роз'їздах. Дебютний матч з Минаєм на оновленій арені виявив серйозні проблеми з газоном – було ухвалене рішення продовжити "турне". Матч попереднього туру проти Шахтаря відбувався в Києві, а тепер підопічні Маркевича знову гратимуть у Харкові.

Додамо, що після 21 туру Маріуполь посідає дев'яту сходинку УПЛ.

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