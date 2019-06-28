Маріуполь прибув на збір у Туреччину у складі 25 футболістів – з командою прилетіли чемпіони світу U-20

Учасник Ліги Європи-2019/20 Маріуполь розпочав літній збір у Туреччині. Разом з командою прибули переможці чемпіонату світу U-20 Віктор Корнієнко та Максим Чех.

Маріуполь на своєму офіційному сайті повідомив, що команда прибула на збір у Туреччину. У складі азовців прилетіли 25 гравців.

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Воротарі: Євген Гальчук, Дмитро Михайлов, Рустам Худжамов

Захисники: Олексій Биков, Сергій Горбунов, Ігор Кірюханцев, Віктор Корнієнко, Микита Петерман, Павло Полегенько, Сергій Чоботенко, Сергій Яворський

Півзахисники: Євген Білоконь, Владислав Вакула, Олексій Кащук, Дмитро Мишньов, Євген Проданов, Ілля Путря, Ігор Тищенко, Дмитро Топалов, Максим Чех, В'ячеслав Чурко, Валерій Федорчук

Нападники: Владислав Бугай, Іван Мочевінський, Руслан Фомін

Збір триватиме 2 тижні. За цей час команда проведе 6 контрольних поєдинків.

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