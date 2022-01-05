31-річний хавбек припинив співпрацю з Маріуполем, повідомляє офіційний сайт азовців.

Маріуполь назвав перших спаринг-партнерів на зимових зборах

Спіровскі переїхав в Україну у вересні 2021-го, та заграти повноцінно не зумів: лише 152 хвилини у семи поєдинках та один забитий м'яч. Втім, це не завадило йому вдруге перебратись в Угорщину.

Прес-служба МТК оголосила про підписання Стефана, але жодних деталей трансферу не розкрила. Раніше (протягом 2017-2019 років) півзахисник Північної Македонії виступав за Ференцварош.

Золотий темп Динамо, старі проблеми Шахтаря, невдале розширення і діаманти в провінції – підсумки першої частини УПЛ