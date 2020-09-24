Півзахисник донецького Шахтаря Дмитро Криськів продовжить кар'єру у Маріуполі, повідомляє офіційний сайт азовського клубу.

Шахтар відправив Сікана у чергову оренду

19-річний футболіст виступатиме у команді Маркевича на правах оренди до кінця сезону 2020/21.

Нагадаємо, Криськів – вихованець харківського футболу. Випускник академії Шахтаря. Провів за молодіжну команду "гірників" (де був капітаном) 46 матчів, в яких забив 5 голів. Також в активі Дмитра 17 ігор в Юнацькій Лізі УЄФА (в період з 2017 по 2019 роки). Провів 2 матчі у складі молодіжної збірної України. Transfermarkt оцінює гравця у 50 тисяч євро.

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