Маріуполь підсилився півзахисником Шахтаря
Команда Остапа Маркевича продовжує активну роботу на трансферному ринку.
Півзахисник донецького Шахтаря Дмитро Криськів продовжить кар'єру у Маріуполі, повідомляє офіційний сайт азовського клубу.
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19-річний футболіст виступатиме у команді Маркевича на правах оренди до кінця сезону 2020/21.
Нагадаємо, Криськів – вихованець харківського футболу. Випускник академії Шахтаря. Провів за молодіжну команду "гірників" (де був капітаном) 46 матчів, в яких забив 5 голів. Також в активі Дмитра 17 ігор в Юнацькій Лізі УЄФА (в період з 2017 по 2019 роки). Провів 2 матчі у складі молодіжної збірної України. Transfermarkt оцінює гравця у 50 тисяч євро.
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