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Маріуполь підписав нові угоди з двома гравцями Шахтаря

16:56 - Читать на русском
Маріуполь підписав нові угоди з двома гравцями Шахтаря
Андрій Кулаков / Фото ФК Шахтар

Маріуполь не зраджує своїм традиціям і продовжує підсилюватись футболістами донецького клубу.

Захисник Назарій Муравський та форвард Андрій Кулаков проведуть наступний сезон у таборі Маріуполя, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Обидва гравці належать Шахтарю і захищатимуть кольори приазовців на правах оренди. Варто відзначити, шо і попередній розіграш УПЛ Муравський та Кулаков провели у Маріуполі.

Нагадаємо, на тренерському містку приазовського клубу відбулись зміни, посаду головного тренера разом із своєю командою фахівців покинув Олександр Бабич. На його місце прийшов Остап Маркевич, останнім клубом молодого фахівця був Чорноморець.

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Теги
Шахтар Шахтар Денис Денис Кулаков Маріуполь Маріуполь Трансфери Шахтаря Назарій Назарій Муравський
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