Маріуполь підписав нові угоди з двома гравцями Шахтаря

Захисник Назарій Муравський та форвард Андрій Кулаков проведуть наступний сезон у таборі Маріуполя, повідомляє офіційний сайт клубу.
Маріуполь орендував голкіпера Шахтаря
Обидва гравці належать Шахтарю і захищатимуть кольори приазовців на правах оренди. Варто відзначити, шо і попередній розіграш УПЛ Муравський та Кулаков провели у Маріуполі.
Нагадаємо, на тренерському містку приазовського клубу відбулись зміни, посаду головного тренера разом із своєю командою фахівців покинув Олександр Бабич. На його місце прийшов Остап Маркевич, останнім клубом молодого фахівця був Чорноморець.
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