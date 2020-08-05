Маріуполь підписав нові угоди з двома гравцями Шахтаря

Маріуполь не зраджує своїм традиціям і продовжує підсилюватись футболістами донецького клубу.

Захисник Назарій Муравський та форвард Андрій Кулаков проведуть наступний сезон у таборі Маріуполя, повідомляє офіційний сайт клубу.

Маріуполь орендував голкіпера Шахтаря

Обидва гравці належать Шахтарю і захищатимуть кольори приазовців на правах оренди. Варто відзначити, шо і попередній розіграш УПЛ Муравський та Кулаков провели у Маріуполі.

Нагадаємо, на тренерському містку приазовського клубу відбулись зміни, посаду головного тренера разом із своєю командою фахівців покинув Олександр Бабич. На його місце прийшов Остап Маркевич, останнім клубом молодого фахівця був Чорноморець.

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