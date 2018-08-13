Маріуполь підписав Федорчука

Колишній півзахисник Дніпра, Динамо та Карпат Валерій Федорчук продовжить кар'єру у Маріуполі.

ФК Маріуполь на своєму офіційному сайті оголосив про те, що Валерій Федорчук став футболістом "приазовців".

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Контракт підписаний до кінця поточного сезону. Федорчук буде виступати у новій команді під 25 номером.

Останні півроку Федорчук грав за Ригу, за яку зіграв 7 матчів і забив 1 гол.

Раніше 29-річний футболіст виступав за ФК Львів, Кривбас, Дніпро, Карпати, Волинь, Динамо і Верес, за які провів 167 матчів в українській Прем'єр-лізі.