Маріуполь підписав Федорчука

Україна — 15:40 446
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Презентація новачків Динамо та прес-конференція Олександра Хацкевича перед матчем зі Славією – онлайн-трансляція
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Магічний Хаві організував унікальний рекорд – партнер легенди Барселони забив 7 голів у дербі, а клуб 16 – за 2 матчіСвіт — 15:30 596
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Коноплянка повернувся у загальну групу ШалькеНімеччина — 15:10 261
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"Підбігаю до Лужного, а він: "Відчепись – там Гусін йде". Ігор Циганик – про "Профутбол", Коломойського і зраду МораєсаІнтерв’ю — 15:00 3792
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Динамо цікавиться скандальним форвардом Вентспілса Акіньємі, – ЗМІУкраїна — 14:30 1955
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