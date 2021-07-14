Український захисник Станіслав Микицей став гравцем Маріуполя, повідомляє офіційний сайт "азовців".

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31-річний оборонець підписав контракт з командою Остапа Маркевича терміном на один сезон. До слова, Станіслав вже має досвід виступів за Маріуполь – з 2009 по 2011 рр. він провів за "азовців" 27 матчів в УПЛ.

Нагадаємо, Микицей – вихованець Шахтаря. За головну команду "гірників" дебютував у липні 2007 року у матчі проти запорізького Металурга. В Україні встиг пограти за Зорю, Олександрію та Чорноморець. Є у нього досвід виступів і за кордоном – у складі латвійської Єлгави. Transfermarkt оцінює гравця у 250 тисяч євро.

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