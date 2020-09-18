СК Дніпро-1 у перших двох турах перемог не знав, а третій матч нового сезону може стати для Дмитра Михайленка останнім на чолі "жовто-чорних". На його місце сватають Ігоря Йовічевіча і не тільки, але навіть на порозі змін дніпровцям необхідно було набирати три очки, адже команда вже занадто багато втратила. Втім, у Маріуполя на цей рахунок була інша думка.

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Господарі стартували активніше, затиснувши азовців на їхній половині поля. Вже на 3-й хвилині Хобленко пробивав у падінні через себе з близької дистанції, однак по воротах не влучив; потім у "спортклубівців" пройшла низка перспективних атак з кросами та вриваннями у штрафний, однак у завершальній фазі підопічним Дмитра Михайленка не вистачало останнього пасу. Маріуполь ледь не покарав на 19-й хвилині звичайним виносом, після якого віч-на-віч з Сарнавським вилетів Кулаков, однак Андрій пробив з лівої невдало.

Поступово гості вирівняли гру, користуючись можливістю пробивати з дистанції. На 25-й хвилині господарів класним пострілом повз праву дев'ятку налякав Кирюханцев. На 26-й же Маріуполь відкрив рахунок внаслідок проходу Бондаренка повз Кравченка та Логінова з ударом у правий верхній кут метрів з 20-ти – 0:1. За чотири хвилини Дубінчак намагався зрівняти рахунок, впавши у карному майданчику азовців і заробивши пенальті, однак замість "позначки" Владислав отримав жовту за симуляцію. Останні ж 15 хвилин першого тайму пройшли у позиційній боротьбі з великою кількістю фолів і без реальної гостроти.

На старті другого тайму СК Дніпро-1 високо й агресивно пресингував, а Маріуполь доволі впевнено тримав рахунок. Моментів довгий час не виникало, але команди продовжували бити один одного по ногах, заробивши три попередження за чотири хвилини. По такому футболу на 58-й хвилині Горбунов міг подвоїти перевагу азовців, однак його постріл з лінії штрафного промайнув повз праву стійку. Покарання за марнотратство прилетіло на 60-й, коли Дубінчак прорвався лівим флангом та прострілив на 11 метрів під удар Хобленку – Олексій пробив точно в лівий кут. 1:1!

Так повелося у цьому матчі, що після забитого голу моментів не виникало, а от купу фолів футболісти організували. Хобленко навіть травму отримав, однак без допомоги суперника. Втім, поєдинок все одно виглядав динамічно, а враховуючи необхідність перемоги для дніпровців – ще й нервово. "Жовто-чорним" у атаках не вистачало вигадки та витримки, а от Маріуполь діяв спокійніше та простіше – саме так і забив. На 78-й хвилині гості заробили стандарт, Кащук виконав подачу, а Сагуткін замкнув головою – 1:2.

На 84-й Мишньов міг і добити СК Дніпро-1, однак його удар зі штрафного пройшов по центру, а на добиванні після ненайкращого сейву Сарнавського нікого не опинилося. Господарі мали шанс врятуватися у компенсований час внаслідок подачі з лівого флангу та замикання Дугласа, однак м'яч по високій дузі впав на зовнішній бік сітки. Зрештою фінальний свисток зафіксував перемогу Маріуполя.

Таким чином, Маріуполь набрав шість очок, піднявшись на другу позицію в турнірній таблиці. СК Дніпро-1, маючи в активі один заліковий бал, опустився на одинадцяту сходинку.

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