toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
НІМЕЧЧИНА КОРОНАВІРУС ДИНАМО УКРАЇНА

Маріуполь отримав результати тестування гравців на коронавірус

22:38 91 Читать на русском
Маріуполь отримав результати тестування гравців на коронавірус
Олександр Бабич / Фото ФК Маріуполь

Маріуполь – один з перших клубів УПЛ, який зробив стартовий крок для відновлення сезону УПЛ.

Тренерський штаб, футболісти і персонал Маріуполя здали ПЛР-тести на наявність коронавірусу.

Карпати перевірили гравців на коронавірус

Як повідомляє офіційний сайт приазовців, у клубі всі здорові. Гравці Маріуполя вже можуть приступати до тренувань.

Після 23-х турів чемпіонату України команда Олександра Бабича розташувалась на 8-й сходинці турнірної таблиці. Нагадаємо, УПЛ вирішила відновити матчі вже з 30 травня.

Бундесліга вчить Європу виходити з карантину – як відновити сезон з хворими футболістами та на фоні скандалів

blog_ava
Яремчук відмовився переходити в клуб АПЛ
17:47
5866
Теги
коронавірус Маріуполь Маріуполь
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Яремчук відмовився переходити в клуб АПЛ
    Бельгія — 17:475861 Яремчук відмовився переходити в клуб АПЛ
16
год
:
58
хв
Борусія Дортмунд
16:30
Шальке
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук