Маріуполь отримав результати тестування гравців на коронавірус

Маріуполь – один з перших клубів УПЛ, який зробив стартовий крок для відновлення сезону УПЛ.

Тренерський штаб, футболісти і персонал Маріуполя здали ПЛР-тести на наявність коронавірусу.

Карпати перевірили гравців на коронавірус

Як повідомляє офіційний сайт приазовців, у клубі всі здорові. Гравці Маріуполя вже можуть приступати до тренувань.

Після 23-х турів чемпіонату України команда Олександра Бабича розташувалась на 8-й сходинці турнірної таблиці. Нагадаємо, УПЛ вирішила відновити матчі вже з 30 травня.

Бундесліга вчить Європу виходити з карантину – як відновити сезон з хворими футболістами та на фоні скандалів