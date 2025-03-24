Юрій Павлишин, який є генеральним директором аматорського Фенікса з Підмонастиря, поділився своїми враженнями від угоди про зміну власника ФСК Маріуполь та розповів про своє призначення на керівну посаду в клубі.

– У Маріуполя змінилися власники, і ними стали власники Фенікса, так?

– Так.

– Чи можете детальніше розповісти про те, хто ці люди, які прийшли в клуб? З яких сфер ці люди, чи довго вони в футболі?

– Дивіться, тиждень почався, у нас обмаль часу через різні заявки. Детально все це вам розказати не маю фізичних можливостей. Лише те, що писалося вже. Що все вже відбулося.

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– Що саме ви маєте на увазі? Що відбулося?

– Маю на увазі, що писали здогадки, чи буде Фенікс-Маріуполь. Будемо догравати сезон як Фенікс-Маріуполь.

– Команда Фенікс буде виступати як Маріуполь у Першій лізі, а вже з нового сезону буде якийсь ребрендинг, так?

– Ребрендинг буде, але зараз ми будемо виступати як Фенікс-Маріуполь. Подвійна назва буде.

– Відповідно, гравці будуть з команди Фенікс?

– Ні, будуть професійні гравці.

– Як я розумію, в ці стислі терміни вам потрібно набрати команду?

– Так. За регламентом ми не можемо заявити гравців з аматорських команд, це мають бути вільні гравці, у яких завершені або розірвані контракти.

– А хто тренуватиме команду, можете відповісти?

– Максим Фещук буде головним тренером.

– Які завдання будуть ставитися на цей сезон та наступний? Які амбіції у керівництва?

– Амбіції – першочергово зберегти прописку в Першій лізі. Наступний сезон, якщо все буде добре та гратимемо в Першій лізі, то буде завдання бути в топ-3.

– Є амбіції піднятися в УПЛ?

– Так, є.

– Нові власники та керівництво погодилися погасити всі борги, які мав клуб?

– Так.

– Перемовини були важкими чи ні? Можете якось схарактеризувати?

– Усі перемовини важкі. Зараз у нас такий важкий час. Хотілося, щоб обидві сторони були задоволені від укладеної угоди. Ви навіть можете почерпнути інформацію про те, хто був власником клубу Фенікс на аматорському рівні, ті самі власники ФСК Маріуполь зараз (бенефіціарами Фенікса є львівські бізнесмени Володимир Феник, Василь Денека та Степан Пилип, – прим.).

Я був генеральним директором Фенікса, зараз я призначений генеральним директором ФСК Маріуполь.

– Де команда буде виступати? У Львівській області чи у Львові?

– У Львові. Будемо грати на стадіоні Скіф, а у майбутньому, з розбудовою стадіону в селі Підмонастир, спробуємо перебазуватися туди, – сказав Павлишин у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що ФСК Маріуполь зникне з футбольної мапи України. Спонсор клубу більше не мав можливості фінансувати команду, а нового інвестора знайти так і не вдалось.

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