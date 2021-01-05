Оборонець Шахтаря Олександр Драмбаєв на півроку змінить клубну прописку.

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19-річний захисник на правах оренди до кінця сезону виступатиме у Маріуполі, повідомляє офіційний сайт азовців.

Нагадаємо, Драмбаєв – вихованець запорізького Металурга. З 2018 року грає за Шахтар. У поточному сезоні він провів за Шахтар U-21 дванадцять матчів, в яких забив два голи. Має досвід виступів за юнацьку збірну України.

До слова, Олександр став 12-м футболістом Шахтаря, який нині виступає за Маріуполь на правах оренди.

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