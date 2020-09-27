17-річний Олег Очеретько орендований Маріуполем. Півзахисник розпочав поточний сезон у молодіжній команді Шахтаря та навіть забив гол-красень у матчі проти Зорі U-21. Втім, Шахтар вирішив надати своєму таланту ігрову практику на дорослому рівні. Відповідна інформація про перехід хавбека з'явилася на офіційному сайті УПЛ.

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Термін угоди не повідомляється. Зауважимо, раніше Маріуполь орендував низку футболістів Шахтаря – склад приазовців поповнили чемпіони світу Олексій Кащук, Данило Сікан, Максим Чех, а також Артем Бондаренко, Данило Ігнатенко, Олег Кудрик, Дмитро Топалов, Данило Сагуткін, Ігор Кирюханцев, Назарій Муравський та низка інших виконавців.

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