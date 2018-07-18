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Маріуполь опублікував ціни на квитки та абонементи на сезон 2018/19

09:38 187 Читать на русском
Маріуполь опублікував ціни на квитки та абонементи на сезон 2018/19
Маріуполь / ФК Маріуполь

Стала відома квиткова програма Маріуполя на сезон 2018/2019, невдовзі вболівальники матимуть можливість придбати квитки та абонементи.

Маріуполь на своєму офіційному сайті опублікував квиткову програму на сезон 2018/2019. Перша домашня гра "чайок" відбудеться 29 липня проти новачка УПЛ чернігівської Десни.

Матчі Олімпіка та Маріуполя транслюватимуть телеканали "Футбол 1/2"

Разові квитки, доступні для придбання в касах будуть ділитися на три цінові категорії:

Категорія 1 – ціна 70 грн. Сектор № 4 з сидіннями підвищеної комфортності.

Категорія 2 – ціна 50 грн. Сектори № 3, 5, 10, 11, 12

Категорія 3 – ціна 40 грн. Сектори № 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 19

Сезонні абонементи, дійсні на перший етап поточного сезону (11 домашніх матчів + можливі гри Кубка України), можна придбати двох категорій.

Категорія 1 – ціна 600 грн. Сектор № 4 з сидіннями підвищеної комфортності.

Категорія 2 – ціна 400 грн. Сектори № 3,5,10,11,12

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