Маріуполь оголосив суперників на другому зборі в Туреччині – команда проведе 6 спарингів

Підопічні Олександра Бабича зіграють 6 товариських матчів під час другого тренувального збору в Туреччині.

Маріуполь на своєму офіційному сайті оголосив суперників і дати проведення товариських матчів під час завершального етапу підготовки до другої частини сезону.

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6 лютого: Маріуполь – Стріпфінг (Австрія), 10:00.

6 лютого: Маріуполь – Славія (Болгарія), 16:00.

10 лютого: Маріуполь – Чорноморець (Одеса), 16:00.

13 лютого: Маріуполь – Локомотив (Грузія), 16:00.

Ще два суперники української команди визначаться пізніше.

Нагадаємо, що Маріуполь наразі посідає 6 місце у турнірній таблиці УПЛ. Свій перший офіційний матч у 2020 році підопічні Олександра Бабича зіграють 22 лютого проти Зорі.

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