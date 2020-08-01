Маріуполь оголосив про відхід ще двох гравців

Азовці на своєму офіційному сайті оголосили про відхід двох хавбеків – Павла Полегенька та Ігоря Тищенка.

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Контракти обох гравців завершилися, і клуб вирішив не продовжувати їх. Полегенько захищав кольори Маріуполя два роки та відзначився одним голом у 38 матчах чемпіонату України. Тищенко є вихованцем азовців, дебютував за першу команду у сезоні 2006/07. У 2013-му покидав Маріуполь, але через три роки повернувся. Всього в активі Тищенка 197 матчів за клуб, 14 голів.

Нагадаємо, раніше Маріуполь вже встиг попрощатися з двома ветеранами – Фоміним та Яворським. Також було оголошено про відставку головного тренера команди Олександра Бабича.

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