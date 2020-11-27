Львів в останніх трьох турах набрав хід, здобувши перемоги над Десною та Ворсклою, тож у матчі проти Маріуполя всі розраховували на бій з боку "містян". Тим паче, що азовці лише нещодавно оклигали після спалаху коронавірусу, а в попередніх чотирьох турах не виграли жодного разу. Словом, господарі були якщо й не фаворитами, то мали дуже серйозні шанси на успіх.

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Львівська погода зустріла команди снігопадом. Схоже, він пішов на користь гостям, які з перших хвилин захопили ініціативу й почали створювати перспективні епізоди – десь Костик нівелював загрозу виходу віч-на-віч, а десь підопічним Остапа Маркевича бракувало точності в завершальній фазі. Зрештою, активність Маріуполя призвела до логічного взяття воріт на 12-й хвилині: Горбунов обігрався на лівому фланзі у стіночку й виконав подачу у штрафний, а Сікан пробив головою в дальній кут – 0:1!

Львів одразу ж відповів дальнім неточним ударом Казлаускаса, але зміст гри не змінився аж ніяк. Маріуполь продовжував швидко атакувати й цікаво комбінувати у небезпечних зонах, але в середині першого тайму гострих моментів практично не виникало – пригадується лише кілька дальніх ударів повз ворота. На 27-й хвилині у львів'ян виник шанс зрівняти рахунок завдяки помилці Муравського, однак фактичний вихід віч-на-віч Захарківа одразу ж накрив Кудрик.

Азовці на 31-й хвилині відповіли класною атакою, яка завершилась пострілом Мишньова з меж штрафного у лівий нижній кут – "містян" врятував каркас. На 32-й Бондаренко увірвався на дриблінгу в карний майданчик і пробив по центру в руки Костику. Третій момент стався за дві хвилини й завершився голом – це Мишньов вистрілив під дальню стійку після подачі Очеретька на ближню. 0:2! Львів відповів неточним ударом Айнсалу з дистанції на 41-й хвилині та його ж ударом повз ліву штангу з меж штрафного на 44-й. Зрештою, на перерву команди пішли за комфортної переваги гостей.

Другий тайм розпочався досить спокійно, але Остапа Маркевича це не влаштовувало. На 56-й хвилині головний тренер Маріуполя провів подвійну заміну, замість Сікана та Бондаренка кинувши у бій Кулакова та Топалова, однак вже за хвилину забити могли футболісти Львова – це Нич увірвався на край карного майданчика та прострілив вздовж воріт на Захарківа, але від замикання азовців врятував підкат Чоботенка. Покарання за марнотратство прилетіло вже на 59-й хвилині: Топалов запустив у прохід лівим напівфлангом Кулакова, а той обійшов захисника й опинився прямо перед Костиком – далі пішов пас на Очеретька та удар у порожні ворота. 0:3. Здавалося, це кінець.

Втім, "містяни" не здавались. На 65-й хвилині відквитати один гол міг Якімець, якому вдався непоганий удар з лінії напівкола перед штрафним – м'яч пройшов поруч зі стійкою. Після цього в грі наступила деяка пауза через велику кількість замін. Вони дещо приспали концентрацію гостей, що вилилось у несподіваний гол на 73-й хвилині – це Міхоубі пробив головою після навісу Чір'яка зі стандарту. 1:3! Кудрик мав забирати цей м'яч, але погодні умови не сприяли якісній грі на лінії.

Маріуполь одразу прийшов до тями й забив гол вже на 75-й хвилині, коли Костик парирував удар Танковського під добивання Кулакову. Вязяття воріт скасували через очевидне положення поза грою, а Ернест на 78-й хвилині відповів непоганим пострілом повз ліву стійку з рикошетом. Азовці огризнулись низкою контратак та дальнім ударом Петермана в руки Костику, але на 88-й хвилині вони дали другий шанс "містянам" – свіжий Чех отримав пряму червону за грубий підкат. Маріуполь догравав у меншості

Втім, реалізувати цю перевагу господарям так і не вдалося. Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу азовців, після якої команда піднялась на п'яту позицію в турнірній таблиці. Львів, маючи в активі сім залікових балів, залишається на передостанній сходинці.

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