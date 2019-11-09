Маріуполь на останніх секундах втратив перемогу над Карпатами – львів'яни оформили фантастичний камбек

Маріуполь не втримав перемоги над львівськими Карпатами в рамках 14-го туру української Прем'єр-ліги. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Команди обмінялися небезпечними моментами вже на старті зустрічі. Спочатку Вакула увірвався до штрафного майданчика, але не ухвалив остаточного рішення пробивати чи робити простріл. У відповідь Ді Франко пробив із середньої дистанції – м'яч розминувся із правою дев'яткою.

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Поступово тиск азовців став сильнішим і, зрештою, призвів до взяття воріт. На 15-й хвилині Мишньов утік в контратаці лівим флангом і віддав у центр на абсолютно вільного В'ячеслава Чурка, той першим дотиком підробив м'яч, а другим із лівої пробив повз Кудрика – 1:0!

Гол трохи заспокоїв гру, до кінця першого тайму виникло лише кілька умовно небезпечних ситуацій. Спочатку Мартінс цілив у лівий кут воріт Маріуполя, але під удар кинувся Федорчук. А під завісу першої половини львів'янин Веремієнко ледь не переправив у власні ворота небезпечний простріл Кирюханцева.

Другий тайм розпочався із моменту Карпат. Це Назарина пробив після прориву Деди, але Гальчук без проблем впіймав м'яч. А на 54-й хвилині господарі зуміли подвоїти свою перевагу: Мишньов із правого кута штрафного намагався віддати передачу партнеру, але після відскоку обіграв оборонця і пострілом від лівої стійки зробив рахунок 2:0.

Проте, вже за 5 хвилин львів'яни відновили інтригу. На дальній стійці оборона приазовців забула про Назарину, а Єгор спокійно прийняв передачу Понде та низом пробив у дальній кут. Той же Назарина міг зрівняти рахунок на 68-й хвилині, але його удару зі штрафного забракло точності.

Маріуполь відповів моментом Чурка. Півзахисник господарів наважився на дальній удар, але він не став несподіванкою для Кудрика. Надихнувшись грою свого голкіпера, Карпати пішли вперед і ледь не забили на 81-й хвилині. Гальчук помилився на виході при подачі зі штрафного, Деда бив у, здавалося б, порожні ворота та з лінії м'яч виніс досвідчений Федорчук.

Ще за кілька хвилин Деда наважився на удар з-за меж штрафного, але м'яч пройшов над воротами. А навіси "зелено-білих" зі стандартів не знаходили адресатів у карній зоні Маріуполя. А у фінальні хвилини приазовці зуміли відсунути гру від власних воріт, але на останній доданій арбітром хвилині підвів азовців досвідчений Яворський, сфоливши проти Деди в штрафному. Бити пенальті взявся Назарина й впевнено переграв Гальчука – 2:2 у підсумку.

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