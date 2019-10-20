Маріуполь на останніх хвилинах вирвав перемогу над СК Дніпро-1

В рамках першого недільного матчу 11-го туру УПЛ Маріуполь дотиснув СК Дніпро-1 завдяки шикарному голу Валерія Федорчука.

Матч розпочався у доволі невисокому темпі й без гостроти. Здавалося, що нас чекає типове бий-біжи без моментів, але в другій третині першого тайму команди підняли швидкості й стали суттєво загострювати гру. Перший удар у площину на 15-й хвилині завдав Супряга, замкнувши простріл, однак вийшло дуже слабко – і явно не настільки ж гостро, як спроба Чурка перекинути голкіпера на 16-й, коли Юрчук вийшов далеко на фланг. На щастя для гостей, м'яч пролетів повз ворота.

На 23-й хвилині рахунок у зустрічі міг відкрити Горбунов, якому вдався хороший дальній удар, але Юрчук парирував його. Гості одразу відповіли замиканням головою у виконанні Когута, однак м'яч пролетів поруч зі стійкою. На 27-й шикарну контратаку 3-в-1 запоров Мишньов, у завершальній фазі відпустивши "круглого" від себе й дозволивши Папі врятувати СК Дніпро-1. Після цього гра загальмувала хвилин на десять, хоча темп залишався доволі високим.

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Завершення першого тайму залишилось за Маріуполем. На 37-й хвилині азовці створили найкращий момент у зустрічі – Горбунов заробив штрафний і сам же його виконав, потужним прямим ударом влучивши у поперечину. На 42-й же дальнім пострілом міг відзначитись Тищенко, однак він запустив м'яч над каркасом воріт. За хвилину він повторив свою спробу, але це було вже занадто неточно. Зрештою, на перерву команди пішли без голів.

Початок другого тайму пройшов у невисокому темпі, але перший небезпечний момент довго чекати не довелося. Вже на 51-й хвилині Супряга змістився на правий край штрафного та прострілив на ближню стійку, звідки Коркішко пробив у підкаті – трішки забракло точності Дмитру. Маріуполь відповів кількома закиданнями у карний майданчик, але нічого, крім ударів Чурка та Танковського в небо, азовцям до 70-ї хвилини створити так і не вдалося. Втім, і гості перестали турбувати Гальчука – в зазначений період можна згадати хіба-що замикання подачі Кравченка у виконанні Батагова (повз ворота).

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На 70-х хвилинах дещо активнішим виглядав СК Дніпро-1. Зокрема, на 73-й "жовто-чорні" організували момент за участі Назаренка та Коркішка – перший обігрався з другим та пробив по воротах, але Гальчук спокійно взяв цей удар. На 78-й було значно небезпечніше: Кравченко підхопив м'яч після прострілу з лівого флангу та пробив з лінії штрафного, влучивши у захисника, а Батагов тут же вистрілив з відскоку – над поперечиною! Маріуполь при цьому не виглядав слабше, але у завершальних діях підопічні Олександра Бабича не вражали.

Загалом, поєдинок проходив рівно, але в його завершенні СК Дніпро-1 несподівано втратив концентрацію. Маріуполь одразу ж покарав за це: Федорчук на 82-й хвилині отримав передачу в останній третині поля, обігрався у дотик з Мишньовим та потужно пробив метрів з 24-х точно у ліву дев'ятку – 1:0! За три хвилини по цьому класний дальній постріл дався і Топалову, але м'яч пролетів над поперечиною. Ще за хвилину Мишньов пробив головою під поперечину після скидки від Путрі – Юрчук парирував! На 88-й же ударом з дистанції міг відзначитись сам Путря, але "круглий" пролетів" повз лівий нижній кут.

СК Дніпро-1 мав шанс відігратися одразу після голу Федорчука, але зрізка Полегенька у власні ворота після подачі з флангу відправилась точно до рук Гальчука. На 89-й же хвилині гості ледь не відігралися зусиллями Батагова, який пробив головою після кутового – Гальчук в ефектному стрибку витягнув м'яч з-під дальнього кута.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Маріуполя, який набрав 13 очок та піднявся на сьому позицію в турнірній таблиці. СК Дніпро-1, маючи всього 11 залікових балів, опустився на восьму сходинку.

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