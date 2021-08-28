Катастрофічний старт Маріуполя у чемпіонаті України змушує команду шукати підсилення. На перегляді у таборі "азовців" перебуває півзахисник білоруського Торпедо-БелАЗ Фабрісіо Ойя, повідомляє "Футбол NEWS".

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22-річний бразильський хавбек – вихованець Корінтіанса. Також грав за Сан-Бенту і Оесте. Виступав за молодіжну збірну Бразилії U-20.

У поточному чемпіонаті Білорусі Ойя у складі жодінської команди провів дев'ять матчів і забив один гол.

Маріуполь після 5-ти турів йде у турнірній таблиці УПЛ останнім, маючи у своєму активі лише одне очко.

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