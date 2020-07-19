Маріуполь легко обіграв Львів – чемпіону світу підкорилося визначне досягнення

Львів зазнав поразки від Маріуполя в рамках 32-го туру УПЛ. Звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Звітна зустріч не мала жодного турнірного значення для обох суперників. Маріуполь забронював за собою 8-му сходинку і вже готується до поєдинку плей-офф УПЛ за Лігу Європи проти Олександрії, а Львів уже не мав шансів покинути передостаннє місце.

Затверджено дати й час початку перших матчів плей-офф УПЛ за Лігу Європи

Зрештою, було помітно, що зустрічаються різні за класом команди. Навіть попри ігрову кризу, підопічні Олександра Бабича більше володіли ініціативою, були гострішими в атаці, і, відповідно, забивали.

Азовці відправили у ворота господарів по голу у кожному з таймів. У першій половині чемпіон світу з Україною U-20 Максим Чех забив свій перший гол на професіональному рівні. Після розіграшу штрафного і навісу повз м'яч махнув Сабіно, чого вистачило Чеху, щоб з п'яти метрів пробити в ближній кут воріт Сарнавського. В середині другого тайму Львів привіз собі пенальті. Після навісу Корнієнка з лівого флангу Клименчук штовхав у спину Кулакова, а Чурко з 11-ти метрової позначки пробив у верхній кут без шансів для голкіпера.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Маріуполя. Азовці не програють львів'янам уже вісім поєдинків поспіль. Востаннє ФК Львів перемагав азовців ще в листопаді 2008 року.