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Маріуполь легко обіграв Львів – чемпіону світу підкорилося визначне досягнення

18:51 - Читать на русском
Маріуполь легко обіграв Львів – чемпіону світу підкорилося визначне досягнення
Львів – Маріуполь – 0:2

Львів зазнав поразки від Маріуполя в рамках 32-го туру УПЛ. Звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

 
Максим Чех 32’
В'ячеслав Чурко 58’
32’ Максим Чех
58’ В'ячеслав Чурко

Звітна зустріч не мала жодного турнірного значення для обох суперників. Маріуполь забронював за собою 8-му сходинку і вже готується до поєдинку плей-офф УПЛ за Лігу Європи проти Олександрії, а Львів уже не мав шансів покинути передостаннє місце.

Затверджено дати й час початку перших матчів плей-офф УПЛ за Лігу Європи

Зрештою, було помітно, що зустрічаються різні за класом команди. Навіть попри ігрову кризу, підопічні Олександра Бабича більше володіли ініціативою, були гострішими в атаці, і, відповідно, забивали.

Азовці відправили у ворота господарів по голу у кожному з таймів. У першій половині чемпіон світу з Україною U-20 Максим Чех забив свій перший гол на професіональному рівні. Після розіграшу штрафного і навісу повз м'яч махнув Сабіно, чого вистачило Чеху, щоб з п'яти метрів пробити в ближній кут воріт Сарнавського. В середині другого тайму Львів привіз собі пенальті. Після навісу Корнієнка з лівого флангу Клименчук штовхав у спину Кулакова, а Чурко з 11-ти метрової позначки пробив у верхній кут без шансів для голкіпера.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Маріуполя. Азовці не програють львів'янам уже вісім поєдинків поспіль. Востаннє ФК Львів перемагав азовців ще в листопаді 2008 року.

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Маріуполь Маріуполь Львів Львів Максим Максим Чех Львів - Маріуполь
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