"Хто головний претендент на перемогу в чемпіонаті? Складне питання. Оскільки зараз Шахтар випереджає Динамо на два очки, то, скажу – 51% на 49% на користь "гірників". А от бронзу завоює СК Дніпро-1.

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Інгулець і Минай посядуть дві останні сходинки, а Маріуполь і Чорноморець зіграють у перехідних матчах. Хоча знову ж таки, все це перед зборами, і ситуацію ще можна виправити. Адже зараз і з Десни приходять не дуже хороші новини", – сказав Бєлік у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, після 18-ти турів лідером УПЛ є Шахтар, який на два очки випереджає Динамо.

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