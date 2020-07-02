Маріуполь готує запасний план, якщо Карпати не приїдуть на ще один матч

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич прокоментував офіційне скасування матчу 24-го туру УПЛ проти Карпат, який мав відбутися 1 липня.

"Насправді ми дуже засмучені тим, що ніяк не виходить зіграти з Карпатами. Спершу гравці суперника захворіли, тепер ось фінансові проблеми... Природно, нам довелося перебудовувати тренувальний процес. Чекаємо інформацію щодо іншого матчу з тими ж Карпатами 4-го липня.

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Віримо і сподіваємося, що львів'яни до нас все-таки приїдуть. Ми готуємося до цього матчу. Якщо ж і цей поєдинок не відбудеться, то ми проведемо двохсторонню гру. Запросимо суддів і постараємося зробити матч, наближений до офіційного.

Команда перебуває в хорошому ігровому тонусі. Якщо чесно, ця ігрова пауза нам не потрібна. Ми могли зіграти, давши можливість проявити себе хлопцям, у яких не так багато ігрової практики. Можу погодитися, що наша команда набрала, нехай ще не оптимальну, але хорошу форму. Упевнений, ми ще будемо додавати. У нас досить молода команда. Пальців однієї руки вистачить, щоб порахувати досвідчених футболістів. Радує, що молодь росте і її прогрес видно. Це, безумовно, позитивний момент", – цитує Бабича прес-служба Маріуполя.

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