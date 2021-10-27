Маріуполь – Динамо: Антюх, Лєднєв і Вербіч повертаються в стартовий склад на матч 1/8 фіналу Кубка України
Маріуполь в рамках 1/8 фіналу Кубка України 2021/22 приймає Динамо. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".
Матч 1/8 фіналу Кубка України Маріуполь – Динамо розпочнеться о 17:00 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 3".
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Стартові склади
Маріуполь: Турбаєвський – Холод, Удод, Петерман, Драмбаєв – Чех, Мишньов – Кащук, Очеретько, Топалов – В'юнник
Запасні: Кудрик, Стасюк, Мампассі, Микицей, Меліченко, Клименко, Шостак, Спіровскі, Микитишин, Світюха
Динамо: Бойко – Тимчик, Забарний, Шабанов, Караваєв – Сидорчук, Шапаренко – Антюх, Лєднєв, Вербіч – Шкурін
Запасні: Бущан, Шепелєв, Рамірес, Циганков, Миколенко, Гармаш, Вітінью, Сирота, Кендзьора
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