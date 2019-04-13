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МАРІУПОЛЬ - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - ЗОРЯ

Маріуполь – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ

13:55 814 Читать на русском
Маріуполь – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ
Маріуполь – Динамо 13 квітня 2019: онлайн-трансляція матчу УПЛ 2018/19

Маріуполь приймає київське Динамо у 24-му турі чемпіонату України. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч, як і онлайн-трансляція Маріуполь – Динамо на "Футбол 24", стартував о 14:00 за київським часом. Кияни відстають від лідера Шахтаря на 7 очок. При цьому команда Хацкевича виграла 7 поспіль матчів у рамках УПЛ. Маріуполь теж може похвалитись солідною серією. Команда Бабича не програла жодного офіційного матчу за 2019-й рік. Безпрограшна серія триває 5 турів і допомогла обійти Зорю – азовці посідають 4-е місце, що дає право грати у кваліфікації Ліги Європи.

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Відзначаємо, що 20-річний захисник молодіжної збірної України Денис Попов дебютує в основній команді Динамо. Він міняє дискваліфікованого Тамаша Кадара. Натомість Бурда зіграє праворуч замість Кендзьори, який також перебрав карток. Андрієвський, який давно не виходив навіть на заміну, зіграє замість Шапаренка, який не може грати через ту ж дисциплінарну причину. У центрі поля повертається також Сидорчук, якому зіграла на руку дискваліфікація четвертого динамівця Буяльського. У запасі Динамо відзначаємо появу новачка Де Пени, а також зовсім юних Ісаєнка та Булеци.

Маріуполь: Худжамов – Полегенько, Чоботенко, Яворський, Демірі – Ігнатенко, Мішньов – Зубков, Піхальонок, Горбунов – Борячук

Запасні: Гальчук, Биков, Федорчук, Вакула, Сікан, Кірюханцев, Чурко

Динамо: Бойко – Бурда, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Андрієвський, Шепелев – Циганков, Вербіч, Сідклей

Запасні: Бущан, Смирний, Де Пена, Цітаішвілі, Алібеков, Ісаєнко, Булеца

Маріуполь – Динамо: стартові склади на матч УПЛ

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