Динамо підходило до виїзного кубкового поєдинку з Маріуполем у статусі явного фаворита, адже азовці у поточному чемпіонаті програли 10 матчів з 12-ти, а в 1/16 фіналу Кубка вони пройшли Волинь лишень по серії пенальті. Щоправда, у киян зараз важкий календар, тож від Мірчі Луческу очікували ротацію – і він вдався до неї! На вістрі атаки вийшов Шкурін, під ним розташувалися Антюх, Лєднєв і Вербіч, а в обороні знайшлося місце для Шабанова. В запасі залишились Циганков, Миколенко, Бущан, Гармаш та інші лідери, однак Сидорчук, Забарний, Тимчик і Шапаренко стартували в основі.

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Остап Маркевич, попри загрозу звільнення, теж пішов на кадрові перестановки. На воротах знову вийшов Турбаєвський (його ставлять на Кубок), в обороні з'явилися юні 21-річний Холод і 17-річний Удод, а позицію форварда закрив В'юнник. Цікаво, що тренер господарів обіцяв вболівальникам перемогу над Динамо.

Перший тайм підтвердив усі сумніви щодо якості складу Маріуполя – за перший тайм азовці не завдали жодного удару по воротах, і навіть цікавих атак у підопічних Остапа Маркевича не було. Динамо ж після недовгої розвідки почало створювати гольові моменти: на 14-й хвилині Шкурін замкнув навіс з кутового ударом над поперечкою, на 16-й Лєднєв стріляв з центру штрафного після пасу Шкуріна (Турбаєвський парирував), а подачу з подальшого корнера точним ударом головою замкнув Вербіч – 0:1! Беньямін пробивав практично без спротиву.

Після цього кияни не зупинилися, хоча й особливого посилення тиску на господарів не спостерігалося. Підопічні Мірчі Луческу катали м'яч у високому темпі, довго готували атаки й гостро завершували їх. Так, на 22-й хвилині дальній постріл Шапаренка зі стандарту парирував Турбаєвський, на 26-й Лєднєв вистрілив зі штрафного повз ліву стійку, а на 30-й ще один лонгшот Шапаренка голкіпер відбив прямо на ногу Антюху – втім, добивання Турбаєвський відбив (хоча там помітили офсайд).

На 33-й Микола замикав класну передачу від Сидорчука в карний майданчик, але після його удару м'яч зрикошетив, пролетівши на кутовий. Гості заробили кутовий, швидко розіграли його низом, а потім з правого флангу пішла подача – Вербіч підрізав її на дальню стійку. Шабанов пробив у дотик в підкаті. 0:2! Це вже була заявка на перемогу. Перед перервою Динамо могло й до розгрому справу довести, однак постріл Караваєва з лівого флангу карного майданчика завершився влучанням у зовнішній бік сітки.

Відпочивати команди відправились за комфортної переваги киян у рахунку. Задоволений Мірча Луческу в роздягальні провів подвійну заміну, випустивши Раміреса й Шепелєва замість Шкуріна та Шапаренка. Остап Маркевич, своєю чергою, всадив у запас Холода. На полі з'явився Стасюк.

Маріуполь на початку другого тайму зробив спробу зіграти сміливіше. Команда старалася довго тримати м'яч і навіть створила півтора моменти – на 53-й хвилині Петерман скористався помилкою Бойка на виході, пробивши головою над воротами, а на 60-й Кащук вистрілив з дистанції над воротами. Втім, після цього тиск азовців вилетів у трубу. Динамо повернуло ініціативу, не відпускаючи її аж до фінального свистка.

Щоправда, в другому таймі кияни не поспішали загострювати гру. До 85-ї хвилини підопічні Мірчі Луческу мали всього одну реальну нагоду забити втретє – це Вербіч завдав удару метрів з 20-ти. М'яч пройшов повз ліву стійку. Крім того, у Раміреса було небезпечне вривання в карний майданчика після пасу за спини захисникам, але Ерік і пробив невдало, і в офсайд заліз. Можливо, моментів у гостей було б більше, якби гра не гальмувала через часті заміни у складі обох колективів. Зокрема, "біло-сині" на 70-х хвилинах кинули у бій Вітінью, Гармаша й Кендзьору (Лєднєв, Антюх і Сидорчук сіли в запас).

Динамо явно економило сили, повіривши у свою перемогу. Футбол такого не пробачає: на 85-й хвилині Микитишин змістився з лівого флангу й виконав передачу в "зону 14" на Очеретька, а Олег, увірвавшись в штрафний, пробив з-під інертного Шабанова на виконання – точно в дальній кут! 1:2. Інтрига ожила, змусивши киян рухатись пошвидше.

На жаль для вболівальників за трибунами, Маріуполь не зміг створити дива. Гол Очеретька став останньою цікавою дією господарів у зустрічі. Динамо спокійно довело справу до перемоги й виходу в чвертьфінал Кубка України!

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