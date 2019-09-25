Маріуполь – Динамо: стартові склади та онлайн-трансляція перенесеного матчу УПЛ

Маріуполь приймає Динамо в перенесеному матчі 4-го туру УПЛ 2019/20. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку шукайте в цій новині на "Футбол 24".

Матч Маріуполь – Динамо стартує о 17:00. Відеотрансляцію можна дивитися на телеканалі "Футбол 1". Текстовий онлайн поєдинку Маріуполь – Динамо проведе "Футбол 24".

Цей матч мали зіграти ще в середині серпня, але перенесли через виступи у єврокубках – вся країна вірила, що Динамо пройде Брюгге, а Маріуполь впорається з АЗ. Перенесення виявилося зайвим, адже обидва учасники дружно провалили кваліфікацію.

Після 7 зіграних матчів у чемпіонаті між командами в таблиці розрив лише у 2 очки: Динамо на 5 місці з 11 балами, а Маріуполь на 8 місці з 9 пунктами. Кияни протягом минулого тижня нібито вийшли з кризи, обігравши Мальме та розгромивши Ворсклу.

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Стартові склади

Маріуполь: Худжамов – Кірюханцев, Чоботенко, Биков, Корнієнко – Тищенко, Чех – Чурко, Мишньов, Топалов – Вакула.

Запасні: Гальчук, Дава, Яворський, Горбунов, Полегенько, Кащук, Путря.

Динамо: Бойко – Кендзьора, Шабанов, Кадар, Караваєв – Сидорчук, Буяльський – Де Пена, Циганков, Вербіч – Родрігес.

Запасні: Бущан, Шепелєв, Соль, Сідклей, Гармаш, Самбрано, Бєсєдін.