Маріуполь – Бордо: прогноз на матч Ліги Європи

Маріполь спробує нав'язати боротьбу Бордо в першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи-2018/19. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Маріуполь – Бордо відбудеться 9 серпня в Одесі на стадіоні Чорноморець. Початок гри о 20:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Маріуполь – Бордо: анонс матчу кваліфікації Ліги Європи

Аналітики вважають, що Маріуполь у домашній грі не має шансів здивувати французьких гостей. Букмекерська контора Bwin на перемогу Бордо пропонує коефіцієнт 1.62, а несподіваний успіх приазовців оцінює в 4.75, нічию ж – в 3.7.

У William Hill схоже котування. На виграш Маріуполя встановлено гігантські 5.5, звитяга жирондинців оцінена коефіцієнтом 1.61, а нічия – 3.9.

При цьому букмекери сподіваються, що колектив Олександра Бабича в Одесі бодай раз вразить ворота Бордо. На те, що Маріуполь заб'є, можна поставити за 1.67, тоді як на "сухий" матч атаки "чайок" – за 2.1.

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Нагадаємо, що на попередньому етапі турніру Маріуполь пройшов шведський Юргорден, забивши вирішальний гол в овертаймі домашнього матчу – пенальті від Фоміна. У той же час Бордо не мав проблем з латвійським Вентспілсом – 3:1 за сумою двох ігор.