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Маріуполь – Бордо: де дивитись матч Ліги Європи

14:51 160 Читать на русском
Маріуполь – Бордо: де дивитись матч Ліги Європи
Маріуполь – Бордо: де дивитись матч Ліги Європи / ФК Маріуполь

Маріуполь приймає Бордо в рамках першого матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи-2018/19. Де дивитись матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч кваліфікації Ліги Європи Маріуполь – Бордо відбудеться у четвер, 9 серпня, в Одесі на стадіоні Чорноморець. Початок о 20:00 за київським часом.

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Матч Маріуполь – Бордо дивитись онлайн у прямому ефірі можна на каналі "Футбол 1", починаючи з 19:55. Крім цього, о 19:15 там же стартує передматчева студія. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію першого матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Нагадаємо, що на попередньому етапі турніру Маріуполь пройшов шведський Юргорден, забивши вирішальний гол в овертаймі домашнього матчу – пенальті від Фоміна. У той же час Бордо не мав проблем з латвійським Вентспілсом – 3:1 за сумою двох ігор.

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Ліга Європи3-й кваліф. раунд, перші матчі

Маріуполь - Бордо: Четвер 09 серпня 2018

Маріуполь
до матчу
3
год
:
24
хв
Бордо
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Теги
Ліга Європи Маріуполь - Бордо Маріуполь Маріуполь Бордо Бордо
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